"Начало активной фазы российской гибридной войны в Польше": Дещица о протестах на границе Украины

Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, на сегодняшний день имеют два важных требования. Одно из них касается европейской аграрной политики, а второе – запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу. Кое-где эти протесты носят также и антиукраинский характер.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат Андрей Дещица и экс-посол в Польше (2014-2022 гг.).

"Да, сознательно или нет, но эти протесты используют для того, чтобы, как мне кажется, внести определенную напряженность в украинско-польские отношения. Провокационные и преступные действия, также нарушающие польское законодательство, очень сильно влияют на отношения между Украиной и Польшей. Полиция начала следствие, но пока не установлено, кто это делает", – рассказал он.

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По мнению Дещицы, пока нельзя говорить, что провокаторы достигли своей цели и, собственно, поссорили Украину и Польшу. По его словам, все будет зависеть от того, как обе стороны на это будут реагировать. Ведь такие провокационные действия тоже негативно влияют и на имидж Польши.

"Я думаю, что сегодня есть элементы российской гибридной войны в этом противостоянии. Собственно, эти лозунги, заявления и провокации идут якобы от неизвестных лиц, как утверждают сами организаторы. Мол, они не всех контролируют, кто приезжает на эти протесты, делая какие-то заявления, распространяя ложную информацию, в том числе о том, что украинское зерно все еще попадает на польский рынок, но оно не поступает уже с лета 2023 года. На мой взгляд, такие действия – начало активной фазы российской гибридной войны в Польше", — резюмировал Андрей Дещица.

Напомним, Украина направила Польше предложение и ждет срочного ответа по блокаде границы.

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