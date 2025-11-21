Дональд Трамп инициировал подписание мирного соглашения / © ТСН.ua

Для того, чтобы привести переданный Киеву американской стороной мирный план в формат, приемлемый для Украины, потребуются месяцы тщательных переговоров.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванное лицо, знакомое с содержанием плана.

«Даже если бы Зеленский захотел его [предложенный мирный план] подписать, он не смог бы, потому что для этого нет политической основы. Там много неприемлемого. Очевидно, что это пророссийское соглашение, написанное Дмитриевым и Уиткоффом», — сказал собеседник издания.

По его словам, это соглашение похоже на соглашение по полезным ископаемым [экономическое партнерство между Украиной и США, которое предоставляет Вашингтону приоритетный доступ к будущим украинским ресурсным проектам], которое переделывали три месяца прежде, чем оно было подписано.

«Но это соглашение заключается между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому я думаю, что переговоры продлятся скорее 12 месяцев. Я думаю, что это начало мирного процесса, а не конец», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны.

По информации источников Reuters, Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить согласиться на рамки мирного соглашения, предложенного при посредничестве Белого дома. США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.