Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Начало освобождения бойцов из "Азовстали" и ночной обстрел Украины: главные новости ночи 17 мая

Дата публикации
Просмотры
27к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Начало освобождения бойцов из "Азовстали" и ночной обстрел Украины: главные новости ночи 17 мая

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 17 мая:

  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали". Читать дальше –>
  • Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с традиционным обращением в ночь на 17 мая 2022 года. Он убежден, что украинские герои нужны Украине живыми – это наш принцип. Читать дальше –>
  • По предварительной информации, во Львовской области сработала украинская система ПВО. Об этом заявил Максим Козицкий – председатель Львовской ОВА. Читать дальше –>
  • Вновь обстрелянный объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей. Читать дальше –>

Читайте также:

53 тяжелораненых украинских военных покинули территорию завода "Азовсталь"

53 тяжелораненых украинских военных покинули территорию завода "Азовсталь"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация