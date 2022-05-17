Начало освобождения бойцов из "Азовстали" и ночной обстрел Украины: главные новости ночи 17 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 17 мая:
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали". Читать дальше –>
- Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с традиционным обращением в ночь на 17 мая 2022 года. Он убежден, что украинские герои нужны Украине живыми – это наш принцип. Читать дальше –>
- По предварительной информации, во Львовской области сработала украинская система ПВО. Об этом заявил Максим Козицкий – председатель Львовской ОВА. Читать дальше –>
- Вновь обстрелянный объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей. Читать дальше –>
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