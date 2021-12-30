Начался срочный разговор Байдена и Путина: что известно

Разговор происходит по просьбе главы Кремля.

Начался уже второй через месяц телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Известно, что инициатором переговоров являлся президент России.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Белый Дом.

Переговоры начались позже, чем были запланированы. Предварительно разговор между двумя лидерами США и РФ должен был начаться в 23:30 по московскому времени (22:30 по Киеву). Журналист издания The Washinghton Post Сын Мин Ким на своей странице вTwitter проинформировала, что переговоры Байдена и Путина начались в 22:35 по киевскому времени.

Известно, что президент США и глава Кремля обсудят, в частности, вопросы безопасности в контексте наращивания российского военного присутствия на украинских границах.

Первые кадры разговора Байдена и Путина / Белый дом

Как сообщают источники в Белом доме, президент Америки Джо Байден ожидает от разговора с Путиным понижения напряженности на границе России и Украины. "Мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, – сказал источник. – Но мы также готовы реагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину".

В Кремле заявили, что российская сторона инициировала переговоры президента США Джо Байдена с главой Кремля, чтобы обсудить некоторые вопросы перед началом консультаций по проекту так называемых "гарантий безопасности".

Известно, что после этого разговора американский президент поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным чиновника Совета по национальной безопасности США, сейчас точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет.

Следует отметить, что ранее российский МИД опубликовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украины. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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