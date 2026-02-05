Переговоры

В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и РФ. Стороны будут работать в обычных форматах.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций», — отметил он.

Итоги обещают обнародовать впоследствии.

Переговоры в Абу-Даби: Зеленский раскрыл детали первого дня

Ранее глава государства Владимир Зеленский рассказал о проходящих 4–5 февраля в Абу-Даби деталях второго раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России . В рамках встречи продолжается обсуждение дипломатического пути завершения войны и надежных гарантий безопасности.

«Наша украинская позиция очень четкая: войну нужно завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось, чтобы люди в Украине это чувствовали, что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и будут продолжать удары», — отметил Зеленский.

Напомним, вчера, 4 февраля, в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, США и Россией.

Известно, что украинскую делегацию в Абу-Дабе представляют: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОПУ Александр Бевз.

В частности, запланирована двусторонняя встреча с американской делегацией, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. В повестке дня — обсуждение документа по гарантиям безопасности и так называемый «план процветания».