Начинается шантаж наоборот: экс-руководитель МИД высказался об ударах по РФ

Однако, что именно ответит глава Кремля Владимир Путин и понимает ли он, что для него наступают "довольно неприятные" времена, пока неизвестно.

Россия шантажировала Запад в течение длительного времени, в частности, ядерным оружием, теперь настал черед Запада выдвигать условия РФ.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал об этом в интервью NV.

"Очередная новость о том, что Путин ввел так называемую "ядерную стратегию", которая ему позволит применять ядерное оружие, если на Россию полетят баллистические ракеты – очередной элемент запугивания. Теперь, мне кажется, американцы думают таким образом: "Посмотрим на реакцию РФ — дадим украинцам, условно, два десятка ракет. Они их применят, но так, что чуть не покажется, И от тех аэродромов, складов с оружием останутся только воспоминания... Посмотрим, какой будет реакция Путина...» — предположил Огрызко.

А дальше, спрогнозировал дипломат, события могут разворачиваться таким образом, что Украина получит вместо условных 20 200 ракет.

"И тогда в зоне 300 км от военной инфраструктуры РФ не останется даже упоминания", — добавил он.

По его словам, ядерное оружие президент РФ также не будет применять, потому что понимает, что тогда его промышленность, в том числе и ВПК, будет уничтожена в течение 72 часов.

Также Владимир Огрызко напомнил, что события с разрешением на нанесение ударов по РФ начались после встречи действующего президента Джо Байдена со следующим — Дональдом Трампом.

Ранее политолог Олег Саакян отметил, что если бы новоизбранный президент США Дональд Трамп выступал против разрешения на использование дальнобойного оружия против РФ, он бы заявил об этом публично. Однако о возможной эскалации говорят лишь его сторонники.

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