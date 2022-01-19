"Начинаются беспокойные времена": глава Еврокомиссии обратилась в РФ насчет Украины

В ЕС "не одобряют попытки РФ разделить Европу на сферы влияния".

В случае нового нападения России на Украину Европейский союз примет новые масштабные санкции против РФ.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"Начинаются беспокойные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не предпринимаем попытки разделить Европу на сферы влияния", — отметила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европейский Союз солидарен с Украиной. А также предупредила, что в случае ужесточения агрессии России против Украины ЕС с партнерами применит санкции.

"Если ситуация ухудшится, мы пойдем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами", – написала она.

Между тем в Соединенных Штатах Америки считают, что остановка российского газопровода "Северный поток-2" — это единственный рычаг влияния на РФ.

Кроме того, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверяет, что Москва, мол, не собирается нападать на Украину и риска полномасштабной войны в Европе нет.

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