Начнет ли ЕС переговоры о вступлении Украины в декабре: ответ главы МИД Латвии

Украина активно внедряет реформы даже во время войны. Это свидетельствует о решительности нашей страны, что влияет на решение начать переговоры о вступлении в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите, который пройдет 14-15 декабря, вероятнее всего, примут решение о начале переговоров о вступлении Украины.

Об этом рассказал глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в интервью РБК-Украина.

"Относительно европейской интеграции я очень надеюсь, что мы, Европейский Союз, сможем в декабре принять предложение Европейской комиссии об открытии официальных переговоров. Я считаю, что это чрезвычайно важно как символически, так и практически", — сказал он.

В то же время министр иностранных дел Латвии отметил, что переговоры – это сложный процесс, даже когда нет войны.

"А ваша страна проводит реформы во время войны, чего никому никогда не приходилось делать. Тот факт, что вы готовы это сделать, уже говорит о решительности вашей страны. И я очень убежден, и мы будем доказывать это на декабрьском саммите, чтобы сказать" да "(решению об открытии переговоров с Украиной – ред.)", — сказал Кришьянис Кариньш.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В начале ноября Еврокомиссия приняла решение рекомендовать начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% рекомендаций, которые предлагала Еврокомиссия после отчета в прошлом году.

Позже конференция президентов Европарламента также публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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