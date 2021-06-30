Националист, которого заперли дома: Путин прокомментировал дело против своего кума Медведчука

Националист, которого заперли дома: Путин прокомментировал дело против своего кума Медведчука

Он назвал его националистом.

Российский президент Владимир Путин считает, что в Украине подавляют оппозицию.

Такое мнение он высказал 30 июня во время прямой линии.

Глава Кремля также назвал своего кума, лидера "Оппозиционного платформы — За жизнь" Виктора Медведчука националистом.

"Ну, вот Виктора Медведчука, который является националистом, приняли заперли дома, браслет наделы. Внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности в тех сил, которые хотя выстроить и укреплять свою страну. В частности, на путях строительства нормальных отношений — в них нет никаких шансов. Угнетают на корню. кого-то сажают в тюрьму, кого-то — под домашний арест, кого-то убивают на улице ", — сказа он.

Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктора Медведчука и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурорка Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

В четверг, 13 мая, в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели браслет.

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