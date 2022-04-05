Национальный совет призывает Евросоюз применить санкции к российским пропагандистским каналам

Национальный совет обращается в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины за содействием во внесении российских телеканалов в пятый санкционный список Евросоюза.

Медиарегулятор отмечает, что большинство компаний, которые откровенно распространяют кремлевскую пропаганду, находятся под санкциями Украины с 2018 года, а значит, их включение в санкционные списки ЕС вполне возможно и уместно.

После того, как они окажутся под европейскими санкциями, более 70 миллионов русскоязычных жителей Европы, которые сегодня являются потенциальной аудиторией российского пропагандистского телевидения, будут лишены колоссального информационного давления, которое происходило в течение десятилетий и продолжается до сих пор.

Если к призыву Национального совета прислушаются, то произойдут необратимые изменения, а именно:

европейские спутниковые операторы, до сих пор предоставляющие российской пропагандистской машине свои мощности для распространения некодированных телеканалов, будут вынуждены прекратить выполнение своих коммерческих обязательств и выключить трансляцию,

европейские провайдеры программных услуг также лишатся возможности ретранслировать пропагандистские сигналы в своих сетях,

мировые провайдеры интернет-сервисов типа Google, Apple, Netflix заблокируют интернет-вещание российских пропагандистских медиа на собственных ресурсах по крайней мере для территории Европы.

В приложении представлен перечень медийных компаний и находящихся под украинскими санкциями ресурсов страны-агрессора, а также расширенный перечень российских пропагандистских ресурсов.