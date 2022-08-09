"Нацистская хрень": Медведев истерически отреагировал на предложение Эстонии отменить визы для россиян в ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС.
В Москве с ответом не заставили себя ждать и уже сделала несколько истерических заявлений по предложению эстонской политики. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Эстонию в "нацистской хрене".
Возмущение Медведева появилось на его сторонке "ВКонтакте".
"Нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка. Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка", – написал он.
В свою очередь, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — "это процесс, не имеющий перспектив". Мол, "такие заявления идут из стран, которые и так уже признаны недружественными, и которые в своей недружественности входят в обморок. И доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы".
К слову, Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС. Авиасообщение с Россией пока закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, груз несут соседи Финляндия, Эстония и Латвия.
Как сообщалось, Дмитрий Медведев оказался в эпицентре скандала , обвинив Казахстан в геноциде россиян и заявив, что Грузия должна быть полностью оккупирована.
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