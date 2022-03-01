Нацисты уничтожили в Бабьем Яру 33 тыс. евреев, нацисты РФ наносят удары по той же земле – Кулеба

Нацисты уничтожили в Бабьем Яру 33 тыс. евреев, нацисты РФ наносят удары по той же земле – Кулеба

Министр назвал это злом и варварством.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Киевская телебашня, в которую попала российская ракета 1 марта, расположена на месте массовых казней евреев нацистами в 1941 году.

Об этом министр написал в Сети.

"Киевская телебашня, в которую только что попала российская ракета, располагается на территории Бабьего Яра. 29-30 сентября 1941 года нацисты уничтожили здесь более 33 тысяч евреев. Через 80 лет российские нацисты наносят удары по этой же земле, чтобы уничтожить украинцев. Зло и варварство", – говорится в сообщении.

Заметим, в результате вражеского удара 1 марта по Бабьему Яру в Киеве погибли 5 человек, которые пришли туда почтить жертв Холокоста. Еще 5 человек пострадали. Об этом сказал ведущий в прямом эфире во время совместного информационного марафона.