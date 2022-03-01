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Нацисты уничтожили в Бабьем Яру 33 тыс. евреев, нацисты РФ наносят удары по той же земле – Кулеба

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Нацисты уничтожили в Бабьем Яру 33 тыс. евреев, нацисты РФ наносят удары по той же земле – Кулеба

Associated Press

Министр назвал это злом и варварством.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Киевская телебашня, в которую попала российская ракета 1 марта, расположена на месте массовых казней евреев нацистами в 1941 году.

Об этом министр написал в Сети.

"Киевская телебашня, в которую только что попала российская ракета, располагается на территории Бабьего Яра. 29-30 сентября 1941 года нацисты уничтожили здесь более 33 тысяч евреев. Через 80 лет российские нацисты наносят удары по этой же земле, чтобы уничтожить украинцев. Зло и варварство", – говорится в сообщении.

Заметим, в результате вражеского удара 1 марта по Бабьему Яру в Киеве погибли 5 человек, которые пришли туда почтить жертв Холокоста. Еще 5 человек пострадали. Об этом сказал ведущий в прямом эфире во время совместного информационного марафона.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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