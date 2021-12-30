Нацкорпус пикетировал офис "ОПЗЖ" из-за заявлений Кивы

Илья Кива к митингующим не вышел.

Активисты Национального Корпуса устроили акцию с пиротехникой и дымовыми шашками возле офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киеве, где должен пройти съезд партии. Нацкорпус требовал от народного депутата Ильи Кивы отчета за антиукраинские высказывания в эфире российского телеканала "Россия-1" .

Об этом сообщил руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем телеграмм-канале.

"Мы пришли под офис "ОПЗЖ" — спросить Киву о его антиукраинских заявлениях. Этот петух уже настолько ах***л, что на российском телевидении заявил, что РФ имеет право на украинские земли. Но в Украине коллаборантов до сих пор не сажают. Наоборот, как видите на видео, очень хорошо охраняют", — написал Жорин.

Илья Кива к митингующим не вышел. Съезд "ОПЗЖ" также не состоялся, вероятно, из-за протестов националистов.

Как сообщалось ранее, 28 декабря Илья Кива принял участие в прямом эфире на телеканале "Россия-1", в ходе которого заявил о правах России на территории Украины и одобрил оккупацию Крыма.