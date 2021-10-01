Над американскими госучреждениями нависла угроза шатдауна: что произошло

Шатдаун - временная частичная остановка работы государственных органов в США.

Сенаторы США утвердили временный бюджет США на 2022 финансовый год, чтобы не допустить ситуации шатдауна, то есть - прекращения финансирования государственных учреждений с 1 октября.

Об этом информирует The Hill.

Они утвердили документ 65 голосами, 35 сенаторов проголосовали против него.

Временный бюджет будет действовать до 3 декабря 2021 года.

Дальше временный бюджет поступит на рассмотрение в Палату представителей, а в случае утверждения конгрессменами и после этого - на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы государственные учреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи пятницы.

Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер сказал, что такое голосование - это хороший результат.

"В Вашингтоне происходит так много всего, и американскому народу меньше всего нужно, чтобы правительство остановило работу", - заметил он.

Добавим, что шатдаун - временная частичная остановка работы государственных органов.

В истории Соединенных Штатов шатдаун происходил 17 раз, последний раз - в 2018, предпоследний - в 2013 году, через несвоевременно принят бюджет. Этого - то же самое, что и приостановка работы правительства США.

В феврале 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал правительственный бюджет на 2019-й финансовый год, чем остановил шатдаун.

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