Над Атлантикой произошел форс-мажор: самолет Трампа экстренно развернули в воздухе

Дональд Трамп. / © Associated Press

Самолет президента США Дональда Трампа, летевшего на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся обратно к авиабазе Эндрюс из-за технической неисправности.

Об этом сообщила CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, экипаж обнаружил «незначительную проблему с электропроводкой» и возвращается из соображений безопасности.

Данные отслеживания полетов ADS-B Exchange показывают, что самолет Air Force One совершил разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк. Судно безопасно приземлилось на объединенной базе Эндрюса в 23:07.

Впоследствии в администрации американского лидера сообщили, что Трамп сел на новый самолет. Отмечается, что после 12.00 он начал готовиться к взлету.

Заметим, журналисты CNN сообщили, что, по словам членов экипажа, на борту Air Force One происходила сильная суета. В частности, несколько сотрудников высаживались со своими сумками.

Экипаж самолета спешил, чтобы осуществить пересадку, быстро перемещая с одного судна в другое коробку с фруктами, завернутые бутерброды и напитки. Другие, которые были на земле, вытаскивали из самолета около десятка чемоданов и клали их в грузовик.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе начался 19 января. Мероприятие продлится до 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не летит в Давос. Ведь после очередной атаки РФ 20 января ему важно разработать план, как помочь людям.