Над головой Орбана навис "топор" Мадьяра: под ударом друзья политика и самые богатые люди Венгрии

Виктор Орбан и Петер Мадьяр / © ТСН

Победа лидера «Тисы» Петера Мадьяра на выборах в Венгрии ставит под угрозу многолетнюю сеть влияния лидера «Фидес» Виктора Орбана в структурах Евросоюза. Под ударом оказались ключевые фигуры — от еврокомиссара Оливера Варгеи до идеологических центров, финансировавшихся из Будапешта.

Об этом говорится в статье euronews.

Избрание Мадьяра на пост премьер-министра Венгрии, которое завершило 16-летнюю эпоху правления Орбана, может существенно трансформировать систему влияния Будапешта в Брюсселе — от персоналий вроде Варгеи до институтов, связанных с властью, таких как аналитический центр MCC Brussels.

Изменения в политике Венгрии — чего ожидать

Партия «Тиса» получила конституционное большинство в две трети и заявила о намерении пересмотреть отношения Венгрии с ЕС и НАТО. Хотя конкретные шаги по Брюсселю пока не обнародованы, в течение кампании и после выборов Мадьяр неоднократно подчеркивал необходимость глубоких изменений.

«Простая смена правительства недостаточна, чтобы решить эти проблемы; нужна смена режима, поскольку организованная преступная группа фактически руководит нашей страной», — заявил Мадьяр 13 апреля на международной пресс-конференции.

Он также призвал ключевых государственных деятелей, среди которых президент Тамаш Шуйок, оставить должности или быть отстраненными. Отдельно под критику попало близкое окружение Орбана, включая представителей состоятельных элит, в частности самого богатого венгра Лоринца Месароша.

В последние годы Орбан выстроил разветвленную сеть влияния в Брюсселе для продвижения собственного политического курса и нарративов. Теперь часть этой системы может быть демонтирована: отдельные фигуры рискуют потерять должности, а связанные структуры — финансовую поддержку.

Еврокомиссар Варгеи — самое уязвимое звено Орбана

Одним из ключевых союзников Орбана в Брюсселе остается Оливер Варгеи — еврокомиссар по вопросам здравоохранения и благополучия животных. Хотя ни Мадьяр, ни «Тиса» прямо не заявляли о намерении его отстранить, в Брюсселе смену власти рассматривают как шанс для пересмотра его позиции.

Варгеи считается приближенным к Орбану политиком и регулярно участвовал в мероприятиях группы Patriots for Europe. Сейчас он находится под внутренним расследованием Еврокомиссии из-за возможной причастности к шпионскому скандалу.

По данным СМИ, постоянное представительство Венгрии при ЕС, которое обеспечивает дипломатическую связь между Будапештом и Брюсселем, могло действовать как шпионская сеть, направленная против венгров, работающих в институтах ЕС. Еврокомиссия уже начала расследование и сообщила об определенном прогрессе через два дня после выборов.

«Достигнут прогресс, и Комиссия проинформирует парламент после завершения всех административных процедур», — заявил представитель Комиссии Балаш Уйвари, отказавшись предоставлять дополнительные подробности.

Сам Варгеи еще в октябре прошлого года отрицал осведомленность о каких-либо попытках вербовки шпионов во время своей дипломатической службы. В тот период он также сотрудничал с будущим премьер-министром, ведь Мадьяр работал дипломатом в течение 2011 — 2015 годов.

В то же время Мадьяр ранее заявлял, что Варгеи «не раскрыл всей правды» относительно этих обвинений. Если итоги расследования будут для него неблагоприятными, это может стать основанием для отставки — как по инициативе нового правительства Венгрии, так и со стороны самой Еврокомиссии.

Издание отметило, что еврокомиссары формально не обязаны покидать пост из-за потери доверия со стороны национального правительства. Они могут уйти добровольно, или же президент Еврокомиссии имеет право инициировать их увольнение.

В случае отставки, по согласованию с соответствующим государством-членом, на должность может быть назначен новый кандидат от этой страны.

Угроза для посла Венгрии при ЕС

Мадьяр не делал прямых заявлений относительно возможных кадровых изменений среди послов, однако должность постоянного представителя Венгрии в Брюсселе остается одной из самых чувствительных в дипломатической системе страны.

Действующий представитель Балинт Одор — опытный карьерный дипломат — играл ключевую роль в реализации решений и вето правительства Орбана на уровне ЕС. В частности, он участвовал в блокировании отдельных санкционных пакетов против России и выступал против исключения российских бизнесменов из санкционных списков. Свою дипломатическую карьеру Одор начал в 2002 году, а должность в Брюсселе занял в 2022-м.

На фоне подготовки нового правительства к пересмотру политики в отношении ЕС, его замена выглядит вполне возможной, хотя окончательного решения пока нет. Несмотря на то, что Одора не считают откровенно преданным Орбану, эта позиция предполагает полное политическое доверие.

Мадьяр 13 апреля дал понять, что планирует использовать потенциал действующего дипломатического и государственного аппарата, не акцентируя внимание на персональных изменениях.

«То, что человек был частью системы — как карьерный дипломат, госслужащий или руководитель подразделения — и наблюдал за разграблением нашей страны, не означает, что он не является хорошим государственным служащим. Мы рассчитываем на опыт таких людей», — сказал лидер «Тисы».

Связанные с Орбаном аналитические центры и сеть интеллектуалов — что будет с ними

MCC Brussels является европейским подразделением Mathias Corvinus Collegium — частного образовательно-аналитического учреждения, которое часто рассматривают как идеологическую основу политического круга Орбана.

Кураториум MCC возглавляет Балаш Орбан, политический директор премьера, тогда как брюссельским подразделением руководит британско-венгерский социолог Фрэнк Фуреди. Основная цель организации — влияние на политические дискуссии в институтах ЕС.

Несмотря на результаты выборов, в MCC Brussels заявляют, что не намерены сворачивать свою деятельность.

"Мы планируем и в дальнейшем делать то, что делаем в MCC Brussels — мы никуда не исчезаем, и у нас еще много работы. Как независимая организация, мы продолжим исследовать, анализировать и отстаивать наши ключевые вопросы, а также привлекать институты ЕС к ответственности», — высказался Джон О’Брайен из MCC Brussels.

Финансирование MCC Brussels сейчас осуществляется через субсидии из главного офиса в Будапеште — в 2025 году их объем составляет 6,26 млн евро.

В то же время Мадьяр заявил о намерении проверить передачу государственных активов этой структуре и анонсировал создание специального органа для их возвращения. Кроме этого, политик подчеркнул, что государственное финансирование MCC и консервативных событий, в частности CPAC, будет прекращено. Заметим, что CPAC — выездная конференция американской «Конференции консервативного политического действия», которая проводилась в Будапеште под патронатом Орбана.

«Государство не будет финансировать такие вещи — ни мероприятие под названием CPAC, ни Mathias Corvinus Collegium и другие связанные учреждения. Я считаю, что их не следовало финансировать и раньше. Это было преступление», — заявил Мадьяр.

Несмотря на это, накануне выборов MCC получил значительные средства. В частности, венгерская нефтяная компания MOL утвердила выплату дивидендов на сумму 241 млрд форинтов (около 662 млн евро). Поскольку MCC владеет 10% акций MOL, организация получила примерно 66 млн евро буквально за несколько дней до потери власти Орбаном.

Сокращение продвижения консервативной политики Орбана

Фонд «За гражданскую Венгрию» является структурой правящей партии «Фидес», у которой есть офис в Брюсселе для лоббистской деятельности, проведения мероприятий и продвижения консервативной политики Орбана. После неудачных результатов выборов этот офис пересматривает свое дальнейшее присутствие в столице ЕС.

«Согласно венгерскому законодательству и европейской и немецкой практике, партийные фонды получают государственную поддержку пропорционально количеству голосов, отданных за связанные с ними партии. Уважая результаты выборов, мы примем решение относительно нашей деятельности в ближайшие недели. Наш фонд и даальше будет служить гражданскому обществу», — сообщили в брюссельском офисе.

Смена власти в Венгрии — последние новости

Напомним, Мадьяр планирует радикально изменить курс Венгрии, присоединив ее к Европейской прокуратуре (EPPO). Это позволит расследовать коррупцию в окружении Орбана с 2017 года и выведет дела из-под влияния лояльных к предыдущей власти судов.

Мадьяр стремится до августа провести реформы, чтобы разблокировать 17 млрд евро от ЕС, замороженных из-за проблем с верховенством права. По данным СМИ, во времена Орбана узкий круг приближенных лиц получил тендеры на 28 млрд евро.

К слову, поражение Орбан лишает Кремль главного «адвоката» в ЕС и кардинально меняет внешнюю политику Будапешта. Мадьяр уже пообещал не блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро и раскритиковал требования к Киеву относительно территориальных уступок. Хотя лидер «Тисы» остается осторожным в вопросах оружия и быстрого вступления Украины в ЕС, он прекращает практику системного шантажа Брюсселя в интересах Москвы.

Для России потеря Орбана стала очередным геополитическим ударом после падения режимов в Сирии и Венесуэле. Будапешт больше не будет координировать свои действия с Кремлем для смягчения санкций или блокирования помощи Украине.