"Надеемся, не будет хотя бы Асаду звонить": Зеленский "разнес" Орбана за звонок Путину

Президент Владимир Зеленский подверг критике телефонный звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции", — сыронизировал Зеленский.

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По его мнению, для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны "решительность Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН".

"Не надо играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил Дональда Трампу и "многих лидеров Европы", с которыми Украина работает, за их деятельность,"чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира".

Напомним, что 9 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам нацбезопасности Майком Уолтцем.

После поездки в США Орбан сегодня позвонил российскому диктатору Путину, с которым обсудил войну в Украине. Рассказывая об этом разговоре, венгерский премьер предупредил о "самых опасных неделях" войны в Украине.

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