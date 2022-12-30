"Надеюсь на укрепление сотрудничества": Путин поздравил Нетаньяху на должности главы правительства Израиля

Россия рассчитывает, что новый кабинет министров Израиля будет способствовать развитию отношений между странами.

Президент России Владимир Путин поприветствовал возвращение Биньямина Нетаньяху на должность главы правительства Израиля и заявил о намерении усилить сотрудничество.

Об этом сообщили в Кремле, пишут пропагандистские СМИ.

"Надеюсь, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на укрепление российско-израильского сотрудничества во всех сферах во благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности на Ближнем Востоке", — сказал Путин в обращении к Нетаньяху.

В то же время МИД страны-агрессора России заявил, что "готов к конструктивному сотрудничеству" с Израилем, чтобы "очистить климат на Ближнем Востоке и на международной арене в целом".

Возвращение Нетаньяху

Напомним, ранее президент США Джо Байден провел разговор с вновь избранным лидером Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого отметил "непреклонную поддержку безопасности Израиля за стороны США".

Поздравил Беньямина Нетаньяху с созданием нового правительства и выразил готовность к тесному сотрудничеству и президент Украины Владимир Зеленский.

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Стоит отметить, что 29 декабря 73-летний Нетаньяху принял присягу премьера в израильском парламенте Кнессети, после выражения вотума доверия его новому правительству. Так, из 120 депутатов парламента 63 проголосовали за новое правительство, 54 – против. Ожидается, что это правительство может стать самым ультраправым в истории страны.

Нетаньяху уже был премьер-министром Израиля с 2009 по 2021 год, а также в течение одного срока в конце 1990-х годов.

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