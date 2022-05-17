"Надеюсь, почта дойдет": в Финляндии подписали заявку на вступление в НАТО

"Надеюсь, почта дойдет": в Финляндии подписали заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 17 мая подписал заявку страны на вступление в НАТО.

Министр поставил подпись под письмом в штаб-квартиру Североатлантического союза во время специальной церемонии. В письме Финляндия отметила интерес к старту переговоров о членстве в НАТО.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

"Вот письмо к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу", – сказал Хаависто во время церемонии.

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"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", — пошутил глава МИД Финляндии после подписания.

Напомним, ожидается, что Финляндия вместе со Швецией передадут свои заявки в НАТО в среду, 18 мая.

Заметим, что в России в это время утверждают, что вступление Швеции и Финляндии в Альянс ничего не изменит для РФ.

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