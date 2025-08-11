"Надежда умирает последней": дипломат о тяжелых последствиях последних заявлений Трампа

Дипломат о последних заявлениях Трампа / © ТСН

Последние заявления Дональда Трампа, которые он сделал сегодня в Белом доме, свидетельствуют, что «доступ к уху» американского президента имеют в первую очередь россияне.

Такое мнение высказал глава правления Украинского кризисного медиа-центра, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Было уже очевидно: сейчас прямой доступ к „большому уху“ (речь о Трампе — Ред.) имеют россияне и их сообщники. Без исправления ситуации с базовыми установками, то есть не просто донесение правды, а недопущение манипулирования фактами, никакие переговоры желаемого результата не дадут», — предположил дипломат.

Также Чалый не исключает, что такими заявлениями Трамп хочет подготовить почву для выхода США из переговорного процесса.

«Если, правда, это не реализация (совершенно сознательная) сценария выхода из мирного процесса. Конечно, еще тот вызов, но надо делать все возможное. Надежда умирает последней», — подытожил эксперт.

Напомним, что на сегодняшнем разговоре с прессой Трамп сделал ряд важных заявлений по поводу предстоящей встречи с Путиным на Аляске. В частности, он сообщил, будет ли участвовать в переговорах Зеленский и подпишут ли там финальное соглашение, снова вспомнил о так называемом «обмене территориями» и сказал, что встреча на Аляске с Путиным будет пробной.