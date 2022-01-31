"Надо больше информации": в МИД отреагировали на заявления РФ об отведении войск

"Надо больше информации": в МИД отреагировали на заявления РФ об отведении войск

Недоверие к действиям и словам России сохраняется, заметил Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя заявление России о завершении "учений" в районе Западного военного округа, назвал это положительным сигналом. Однако эта информация требует более подробной информации и проверки.

Об этом глава МИД заявил во время онлайн-брифинга.

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По его словам, на фоне агрессии России против Украины недоверие к Кремлю сохраняется, поэтому важно убедиться в том, что происходит именно то, что Москва имеет в виду.

"С одной стороны, любое объявление РФ об отводе войск является положительным сигналом. С другой стороны - пока неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации... Нужно иметь более подробную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В общем, пока недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать оценку любому ее шагу, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду", – заявил Кулеба.

Напомним, черноморский флот России сообщил, что более 20 российских кораблей вернулись в пункты базирования "после учений" в Черном море. Также пресс-служба Южного военного округа сообщила, что были завершены "проверки боеготовности", военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации.

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