"Надо было встать и дать ему по морде": Бутусов прокомментировал спор с Зеленским

Журналист подчеркнул, что только уважение к должности и государству не позволило ему так поступить.
Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов прокомментировал конфликт с Владимиром Зеленским во время пресс-конференции главы государства. Бутусов заявил, что единственной реакцией на это должна быть пощечина президенту, однако уважение к должности и государству не позволило этого сделать.
Об этом Бутусов сказал журналистам, покидая место проведения прессмарафона.
"Честно говоря, если бы не уважение к государству и статусу президента Украины… Единственным ответом — это нужно было встать и дать ему по морде", — заявил журналист.
Бутусов убежден, что Зеленский во время пресс-конференции вел себя как "человек без морали и совести".
"[Владимир Зеленский] бросается словами только потому, что имеет статус, и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", — подчеркнул журналист.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что один из совладельцев издания "Цензор.НЕТ", главным редактором которого является журналист Юрий Бутусов, является контрабандистом. После этого между журналистом и президентом разразился спор.
Читайте также:
- "Я должен думать о стабильной ситуации в Украине": Зеленский рассказал, планирует ли распускать парламент
- Беженцы из Беларуси устроили бунт в лагере на территории Польши: что происходит
- Генсек НАТО сообщил о необычной концентрации российских сил у границ Украины