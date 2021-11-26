"Надо было встать и дать ему по морде": Бутусов прокомментировал спор с Зеленским

"Надо было встать и дать ему по морде": Бутусов прокомментировал спор с Зеленским

Журналист подчеркнул, что только уважение к должности и государству не позволило ему так поступить.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов прокомментировал конфликт с Владимиром Зеленским во время пресс-конференции главы государства. Бутусов заявил, что единственной реакцией на это должна быть пощечина президенту, однако уважение к должности и государству не позволило этого сделать.

Об этом Бутусов сказал журналистам, покидая место проведения прессмарафона.

"Честно говоря, если бы не уважение к государству и статусу президента Украины… Единственным ответом — это нужно было встать и дать ему по морде", — заявил журналист.

Бутусов убежден, что Зеленский во время пресс-конференции вел себя как "человек без морали и совести".

"[Владимир Зеленский] бросается словами только потому, что имеет статус, и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", — подчеркнул журналист.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что один из совладельцев издания "Цензор.НЕТ", главным редактором которого является журналист Юрий Бутусов, является контрабандистом. После этого между журналистом и президентом разразился спор.

Читайте также: