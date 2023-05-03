"Надо быть честными перед собой": Данилов высказался о доплатах военным

Если люди находятся на передовой, на фронте – они получают плюс 100 тысяч, если люди участвуют в боевых действиях.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Если они курсанты, если находятся в Мукачево или других городах — это будет справедливо, что они будут получать доплату как военнослужащие за выполнение каких-то военных вещей? Я считаю, что это несправедливо. Хочу заметить, что с 1 февраля военнослужащим была повышена заработная плата "Нужно быть честными перед собой, понимать, что происходит у нас. Люди, которые воюют, заслуживают большего, чем может позволить себе государство. Но люди, которые находятся, условно говоря, в глубоком тылу, получают соответствующее финансовое обеспечение — дополнительно добавлять им". еще 30 тысяч...", — сказал он.

Он добавил, что для этого нужно считать наши общие деньги налогоплательщиков с учетом войны у нас не хватает ресурсов.

Напомним, Верховная Рада Украины в понедельник, 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

Читайте также: