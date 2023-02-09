Надо, чтобы РФ думала о том, как уйти с нашей территории – Зеленский о необходимости предоставления Украине техники и оружия

Украине нужно много техники и оружия для того, чтобы не находиться в ожидании российского наступления, а чтобы Россия ожидала наступления украинских войск и думала о том, как выходить с территории нашего государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ на военной базе Bovington Camp после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает официальный сайт главы государства.

«Что касается ожидания наступления, то мы живем в состоянии войны, и думать, когда начнется наступление… А прекращался ли он? Просто он был другой мощности. Сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда начнется наступление Украины. И думали, как им выходить из нашей территории», – отметил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какая техника и оружие необходимы Украине сегодня, президент подчеркнул, что потребности зависят как от ситуации на поле боя по конкретным направлениям, так и от того, что происходит внутри нашего государства. Владимир Зеленский напомнил, что у врага есть тысячи единиц бронированной техники, пусть и советского производства.

«Конечно, новейшая техника натовских стандартов, западного образца лучше. Но можно иметь десять самых лучших в мире танков, а против тебя будут тысячи танков советского производства. У тебя тогда нет шансов. А мы не согласны на такой результат, потому что у нас нет выхода. Это наша земля и мы точно победим. Поэтому танки, бронированная техника, истребители – им мы уделили сегодня много времени и сделан важный первый шаг», – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, он будет обсуждать эти вопросы сегодня и завтра в ходе встречи с лидерами европейских стран.

Президент подчеркнул, что одним из приоритетов является дальнобойное оружие, и он очень счастлив, что Великобритания услышала потребности Украины.

«Я бы очень хотел, чтобы и другие государства нас услышали. Это дает нам возможность оттеснить врага, чтобы даже в тех городах, которые мы деоккупировали, была жизнь. Чтобы там люди могли просто жить», – объяснил он.

Глава государства также напомнил, что Украина борется с сотнями иранских дронов, различных ракет, в том числе баллистических, бьющих по энергетической сети и гражданским объектам.

«Поэтому нам нужны системы противовоздушной обороны. Мы благодарны партнерам, предоставляющим эти системы. Благодаря этому люди работают, платят налоги. Эти средства идут как на социальные услуги, пенсии, зарплаты учителям и медикам, так и заработные платы военным», – рассказал Президент.

По вопросу предоставления Украине истребителей Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров услышал от премьер-министра Великобритании сигнал о возможности их предоставления.

«Сегодня услышал от премьер-министра желание предоставить нам самолеты. Первый шаг – официально сказал господин Премьер-министр – что мы можем начать обучение наших пилотов», – отметил глава государства.

В то же время он отметил, что в этом вопросе не все зависит от воли Великобритании.

Со своей стороны, Риши Сунак подчеркнул, что его страна знает о потребностях Украины и является одним из лидеров в оказании помощи. Он напомнил, что танки Challenger будут на фронте уже через несколько недель, и британская сторона делает все, чтобы как можно скорее подготовить украинских военных для их использования.

По словам премьер-министра, в ходе переговоров с президентом Украины также обсуждалась тема передачи самолетов-истребителей.

«Мы готовы все предоставить, но сначала должны быть пилоты, готовые управлять таким сложным вооружением. Потому что когда речь идет о совершенно новых истребителях, для подготовки пилотов нужно три года. У нас уже есть пилоты истребителей, но их все равно нужно учить. Это то, что мы обсуждали с господином президентом сегодня», – сказал Риши Сунак и добавил, что вопрос передачи самолетов Украине также обсуждается с союзниками.

Визит Зеленского в Великобританию: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом приехал в Великобританию. Украинский лидер встретился с премьер-министром Риши Сунаком, королем Чарльзом III и выступил в британском парламенте.

Владимир Зеленский призвал Британию передать Украине современные самолеты, чтобы наше государство смогло защититься от российских кафиров. Также он посетил военную базу, где учатся воины ВСУ. После этого Зеленский и Риши Сунак дали совместную пресс-конференцию.

Напомним, во время выступления в британском парламенте Зеленский призвал передать Украине истребители. Как сообщил представитель премьера Британии, в правительстве рассматривают возможность предоставления Украине истребителей, однако решение будет принято не скоро.

В то же время, Сунак пообещал усиление системы ПВО Украины в ближайшие недели и сообщил, что продолжаются обсуждения о предоставлении государству дальнобойных ракет, необходимых для решающей победы на поле боя.

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