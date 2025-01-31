Глава Белого дома занимает более жесткую позицию по отношению к Путину.

В администрации президента США Дональда Трампа понимают необходимость давления на агрессорку Россию, чтобы завершить войну против Украины.

Об этом заявила верховная комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас Кая Каллас сообщает " ЕП ".

"Они (США — Ред.) понимают, что для прекращения этой войны мы должны оказывать давление на Россию, потому что именно она начала эту войну", — подчеркнула Каллас.

По ее словам, сейчас глава Белого дома занимает более жесткую позицию по отношению к российскому "фюреру" Владимиру Путину, чем некоторые ожидали. Впрочем, он также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Каллас отметила, что необходимо лично встретиться с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить их стратегию.

"Но ясно, что они хотят закончить эту войну. Все хотят закончить эту войну, потому что все хотят, чтобы был мир. Но также понятно, и об этом говорил Марко Рубио (госсекретарь США – Ред.), что мир должен быть постоянным", – добавила Кая Каллас.

Напомним, российский "фюрер " Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с Дональдом Трампом , президентом США. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.

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