"Надо держать прах сухим": Лавров оценил вероятность нового привлечения военных ОДКБ

В МИД РФ убеждены, что силы ОДКБ в Казахстане оказались эффективными.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя вероятность нового привлечения ОДКБ после Казахстана, выразил надежду, что военных больше не придется применять, но "надо держать порох сухим" (быть всегда готовым дать отпор врагу. – Ред.).

Об этом пишет российский ТАСС.

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"Я надеюсь, что больше не придется этот опыт применять (опыт привлечения контингента ОДКБ. — Ред.), но надо держать порох сухим, не дай Бог, что-то такое же случится... мы должны быть готовы, потому что намерения извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ достаточно", – сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ добавил, что действия по обеспечению такой готовности "включают и борьбу со спящими ячейками, которая должна производиться не по линии вооруженных сил, а по линии специальных служб, разведок".

"Такие структуры есть в пределах ОДКБ, под эгидой советов безопасности они функционируют. Поэтому, безусловно, все это сейчас будет еще более серьезно восприниматься, и эта работа будет еще более востребованной", — резюмировал Лавров.

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Он добавил, что, по его мнению, потенциал "миротворческих сил" во время событий в Казахстане доказал свою "дееспособность" всему миру. Он считает, что на Западе с "удивлением наблюдали за скоростью развертывания военных", перебрасываемых странами ОДКБ в Казахстан. Кроме того, комментируя обострение в Казахстане, Лавров сказал: "Знаете, как говорится: хочешь мира, готовься к войне. Но, слава Богу, до войны дело не дошло".

Напомним, военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные странами 6 января для подавления протестов в Казахстане, 13 января приступили к выводу сил и передаче важных объектов местным правоохранительным органам. Предварительно на вывод "миротворцев" понадобится 10 дней.

Как сообщалось, Путин доволен действиями ОДКБ в Казахстане.

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