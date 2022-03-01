"Надо действовать сейчас": глава Европарламента выразил поддержку Украине

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поддержал Украину в борьбе за свободу от России.
Глава Европейского Совета Шарль Мишель поддержал Украину в борьбе за свободу от России.
Он подчеркнул, что Европа полностью поддерживает санкции против России и продолжит оказывать помощь Украине.
Об этом он заявил 1 марта на заседании Европарламента.
Речь Шарля Мишеля
"Мы сегодня должны действовать очень быстро. Санкции (против России – ред.) будут очень серьезные.
Наши действия покажут, что мы отвечаем беспрецедентным санкциям. Мы налагаем санкции на политических, военных лидеров, на олигархов, на Путина, на Лаврова. Мы также принимаем очень сильные меры, чтобы ограничить Национальный банк России использовать свои резервы. Мы также налагаем серьезные санкции на главные секторы российской экономики.
Дамы и господа, мы должны быть честными, эти санкции будут стоить и нам. И это будет ценой, которую мы должны заплатить за то, что мы уверены в нашем будущем.
Поддерживая Украину, мобилизуем финансовые ресурсы, мы будем продолжать эту работу. Мы будем созывать конференцию Международных доноров вместе со странами-членами ЕС. Мы абсолютно привержены защите наших границ. Мы будем помогать беженцам, людям, убегающим от войны. Мы будем показывать нашу солидарность с украинским народом. Но солидарность также демонстрируется нашими оборонными и военными ресурсами, которые мы постоянно направляем в Украину", — заявил Шарль Мишель.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.