"Надо действовать сейчас": глава Европарламента выразил поддержку Украине

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поддержал Украину в борьбе за свободу от России.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поддержал Украину в борьбе за свободу от России.

Он подчеркнул, что Европа полностью поддерживает санкции против России и продолжит оказывать помощь Украине.

Об этом он заявил 1 марта на заседании Европарламента.

Речь Шарля Мишеля

"Мы сегодня должны действовать очень быстро. Санкции (против России – ред.) будут очень серьезные.

Наши действия покажут, что мы отвечаем беспрецедентным санкциям. Мы налагаем санкции на политических, военных лидеров, на олигархов, на Путина, на Лаврова. Мы также принимаем очень сильные меры, чтобы ограничить Национальный банк России использовать свои резервы. Мы также налагаем серьезные санкции на главные секторы российской экономики.

Дамы и господа, мы должны быть честными, эти санкции будут стоить и нам. И это будет ценой, которую мы должны заплатить за то, что мы уверены в нашем будущем.

Поддерживая Украину, мобилизуем финансовые ресурсы, мы будем продолжать эту работу. Мы будем созывать конференцию Международных доноров вместе со странами-членами ЕС. Мы абсолютно привержены защите наших границ. Мы будем помогать беженцам, людям, убегающим от войны. Мы будем показывать нашу солидарность с украинским народом. Но солидарность также демонстрируется нашими оборонными и военными ресурсами, которые мы постоянно направляем в Украину", — заявил Шарль Мишель.