"Надо дождаться": у Зеленского объяснили, от чего зависит завершение войны России

Михаил Подоляк / © Associated Press

Украина совместно с западными партнерами сформировала четкую переговорную рамку по завершению войны. Соответствующий план уже прошел согласование с Соединенными Штатами Америки и европейскими странами, однако официальная Москва до сих пор не выразила свою позицию.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости LIVE.

По словам советника ОП, на нынешнем этапе войны, учитывая имеющиеся ресурсы и возможности, Украина выходит на конкретную «формулу финала», которую ожидает общество.

Представленный план является переговорной рамкой, фиксирующей позицию Украины по ключевым вопросам:

Остановка огня: условия и механизмы остановки боевых действий.

Территориальные вопросы: разрешение статуса оккупированных земель.

Контур безопасности: кто будет нести коллективную ответственность за соблюдение мира.

Военная субъектность: восстановление оборонного потенциала Украины в послевоенное время.

Подоляк подчеркнул важность того факта, что документ не является односторонним видением Киева. Он получил поддержку ключевых союзников.

«Что мне в этом проекте нравится — то, что он согласован с нашими американскими коллегами. И частично, в части, которая касается участия во всем этом европейцев, он согласован с европейскими партнерами», — отметил советник ОП.

В чем главная проблема

Несмотря на готовность документа и согласование со стороны Запада, реализация плана упирается в неопределенность позиции страны-агрессоры. По словам Подоляка, Москва продолжает игнорировать реалии современного мира.

«Проблема опять-таки возникает на слове Российская Федерация. Все проблемы современной цивилизации возникают на слове Российская Федерация. Она не умеет жить в современном времени, в „сегодня“. И, соответственно, нужно дождаться официальной реакции России», — резюмировал Подоляк.

Сейчас в Офисе президента ожидают, каким будет ответ Кремля на консолидированную позицию Украины и ее партнеров.

Напомним, украинский политолог Вадим Денисенко заявил, что мирный план из 20 пунктов, который ранее озвучил президент Владимир Зеленский, не предусматривает подписания и имеет прежде всего политические цели.

По его оценке, Кремль не согласится на этот документ, а переговоры могут продолжиться с более жесткой позиции США, в то же время давление может усилиться и на Украину.

Денисенко также предположил, что Россия готова говорить о мире только при территориальных уступках, снятии санкций и возвращении к глобальной политике, подчеркнув, что скорого завершения войны ожидать не стоит.