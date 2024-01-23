"Надо готовиться": в Польше оценили угрозы Путина начать войну с НАТО

Когда президент России Владимир Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, то "ему следует верить" и следует готовиться.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью "Радио Свобода".

Сикорский прокомментировал вероятность того, что война может выйти за границы Украины и подчеркнул, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире.

Министр также напомнил о начале крупнейших учений блока Steadfast Defender-2024 с участием около 90 тыс. военных.

"Поэтому России лучше не пытаться, потому что они проиграют. И благодаря храбрости украинских воинов Россия уже потеряла примерно половину своих танков и много другой военной техники", — отметил глава польского МИД.

Он также указал на важность помощи Украине.

"Мы являемся сильнейшим военным альянсом на Земле. Но Украине нужно помочь восстановить ее территорию, и нужно найти пути, как это сделать вовремя. Потому что время имеет значение", — подчеркнул Сикорский.

Министр дал свою оценку возможности конфликта РФ с НАТО в контексте заявлений представителей Германии и Эстонии о том, что у ЕС есть от трех до восьми лет на подготовку.

"Я не собираюсь спекулировать. Но когда президент Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, что ему следует верить. И поэтому надо готовиться", – сказал Сикорский.

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Возможная война РФ с НАТО

Напомним, ранее глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад должен подготовиться к "эпохе войн". Он подчеркнул, что граждане западных государств также должны быть готовы к конфликту с РФ, так как это потребует существенных изменений в их жизни.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через пять-восемь лет.

А премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что через три-пять лет Россия сможет представлять серьезную угрозу для восточного фланга НАТО.

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