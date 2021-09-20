"Надо избежать новой холодной войны": генсек ООН предупредил США и Китай

Риски - от вероятности "раздвоения" мировой экономики и до появления конфликтующих военных доктрин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что противоречия между США и Китаем опасны для мира, и призвал избежать новой холодной войны, которая будет более опасной, чем старая.

Об этом информирует CNN.

"Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира", - сказал он.

По его мнению, риски - от вероятности "раздвоения" мировой экономики и появления конфликтующих военных доктрин и разных стратегий развитий искусственного интеллекта.

"Я считаю, что нам надо избежать новой холодной войны, потому что старая холодная война была проще в управлении. Сейчас все сложнее", - резюмировал Гутерреш.

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