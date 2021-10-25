"Надо понимать, что мы будем иметь": в СНБО заявили о визовом режим с Россией

"Надо понимать, что мы будем иметь": в СНБО заявили о визовом режим с Россией

По словам Данилова, сегодня Российская Федерация очень агрессивно относится к Украине как к государству.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию о введении визового режима между Украиной и Россией. По его словам, надо понимать, что после этих действий Украина будет иметь.

Об этом секретарь СНБО заявил в интервью РБК-Украина.

"Они считают, что Украина — это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территории Донецкой и Луганской областей", — считает он .

Секретарь СНБО отметил, что поднимал вопрос по поводу использования слова "Донбасс".

"Это прошитая двойным смыслом история, и они потом могут и говорят и о "Республике Донбасс" и так далее", — сказал он.

Данилов считает, что поддерживать и использовать эти нарративы в своем лексиконе — это не совсем корректная и правильная история.

"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация довольно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию ", — заявил Данилов.

Напомним:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно двойного гражданства в Украине . По его мнению, патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство.

. По его мнению, патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство. Также в СНБО поддержали переход на жесткую президентскую республик в в Украине: какие преимущества получит страна.

Новости мира: Россия видит угрозу в наращивании присутствия западных войск в Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку