"Я не отказываюсь": Путин о встрече с Зеленским

"Я не отказываюсь": Путин о встрече с Зеленским

Он заявил, что не отказывается встречаться.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ему надо понять, о чем говорить.

Об этом он сообщил 30 июня во время прямой линии.

По словам Путина, Зеленский "отдал Украину под внешнее управление" поэтому он не понимает, есть ли смысл с ним встречаться.

"Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, они решаются в Вашингтоне, частично в Берлине и в Париже. Я не отказываюсь встречаться, просто надо понять, о чем говорить", — заявил российский лидер.

Напомним, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут пройти и на Донбассе.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

В интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" 25 июня Зеленский заявил, что администрации Украины и России уже держат коммуникацию по поводу вопросов, которые планируются к обсуждению во время возможной встречи лидеров двух стран.

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