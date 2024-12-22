Надо проводить нашу политику и никому не давать что-либо решать за спиной Украины – президент

Санкции против России должны работать столько, сколько нужно нам, чтобы давить на Россию, добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна проводить свою политику и не давать никому решать что-либо за спиной.

Об этом Президент сказал, выступая по случаю Дня дипломата.

"Нужно проводить нашу политику и никому не давать что-либо решать за спиной Украины. Ответственность России за эту войну должна быть. Санкции против России должны работать столько, сколько нужно нам, для того, чтобы давить на Россию", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по информации Президента, уже есть решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

"Но нужно идти дальше – искать те еще не замороженные российские активы, искать активы всех российских военных преступников и политических сообщников Путина. Такие средства в России зарабатываются благодаря коррупции, а следовательно, во многих юрисдикциях такие средства могут быть заблокированы даже не только через эту позорную войну, но и из-за преступного характера приобретения этих средств", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что нужно работать в дальнейшем, чтобы российские активы работали в защиту Украины.

Ранее Зеленский уволил и назначил послов Украины в ряде государств. В частности, речь идет о диппредставителях в Словении, Литве, Руанде, Багамах, Тринидаде и Тобаго, Индонезии, Японии и Китае.