«Надо вовремя остановиться»: как Путин собирается «продать» россиянам конец войны

В РФ думают, как «продать» народу завершение войны

В администрации Путина был разработан план, как «продать» россиянам мир с Украиной без обещанного взятия Киева и с Зеленским у власти.

Об этом говорится в расследовании российского Центра «Досье».

По информации издания, сотрудники администрации Путина еще в феврале 2026 года начали прорабатывать так называемый образ победы — пропагандистские нарративы, с помощью которых россиянам можно будет продать мирное соглашение с Украиной, несмотря на высокие потери среди российских оккупантов и отсутствие значительных результатов.

«Надо вовремя остановиться»

«Нужно вовремя остановиться», «Перебор — это поражение, продолжение „СВО“ стало бы пирровой победой», — так звучат лозунги на презентации, которую показали узкой группе приближенных замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В этой презентации россиянам хотят пригрозить, что продолжение войны в Украине может потребовать пересмотра «принципиальных позиций» — всеобщей мобилизации и окончательного перевода всей экономики РФ на военные рельсы.

Россиянам хотят продать в качестве победы захваченные у Украины территории с природными ресурсами, сухопутный путь к оккупированному Крыму и побережью Азовского моря, где можно будет организовать новые курорты, а также «миллионы новых русскоязычных сограждан».

Отдельно выделяется тот факт, что Россия очистилась от продажных элит. Пропагандисты планируют продолжать настаивать на том, что в течение 10–15 лет Украина «перестанет существовать», а Евросоюз нанес мощный экономический удар.

В документе также придумали тезис, что западные страны пробовали Россию на прочность, но она выстояла и победила.

Какое окончание войны прогнозируют в администрации Путина

Сценарий, указанный в вышеупомянутой презентации как самый вероятный, далек от заявленных Путиным целей войны.

Там ожидается, что территории Донецкой и Луганской областей захватит Россия, а захват части Херсонской и Запорожской областей будет зафиксирован линией фронта. Российские войска будут выведены из Сумской и Харьковской областей, европейские санкции сохранятся, а американские снимут. Так называемая «денацификация» будет только символической, а президент Украины Владимир Зеленский останется у власти.

В издании пояснили, что презентация не имеет отношения к переговорам и скорее отражает ожидания политического блока администрации Путина в контексте планирования пропагандистских кампаний. Однако Центр «Досье» отмечает, что описанный в документе вариант в целом совпадает с требованиями России на переговорах с Украиной.

Переобувь так называемых «Z-военкоров»

В упомянутой презентации есть тезис, который проливает свет на то, почему в последнее время многие так называемые «Z-военкоры» стали критиковать войну с Украиной и даже самого диктатора Путина.

Оказывается, это может быть спланирована и контролируемая администрацией президента РФ акция.

Там запланирована «эмоциональная переобувь» подконтрольных Z-пропагандистов и поддержка умеренных голосов в медийном пространстве. Другим угрожают ответственностью «за дискредитацию армии». Судя по документу, в случае подписания мира ультрапатриоты в публичной риторике могут из главной опоры путинского режима превратиться в врагов.

В то же время пока неизвестно, даст ли Путин «зеленый свет» этому плану или наоборот — прислушается к ФСБ, которая настаивает на дальнейшем «закручивании гаек».

