Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Глава Украины Владимир Зеленский провел 30 разговоров и консультаций с партнерами в последние дни. Разные части света, разные видения, но общие позиции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркивает: нужно заканчивать эту войну.

«Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России», – отметил украинский лидер.

Как добавляет главнокомандующий, сейчас нет никакого признака, что россияне готовятся к завершению войны.

"Наши скоординированные усилия и общие шаги — Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, желающих мира, — точно могут принудить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!", — заключил Зеленский.

Ранее говорилось, что Зеленский отправляется в Германию для видеовстречи с Трампом.

Лидер Украины Владимир Зеленский лично прибудет сегодня, 13 августа, в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом вместе с канцлером Фридрихом Мерцем (ХДС).

Цель видеоконференции состоит в подготовке к встрече Путина и Трампа в пятницу, 15 августа, на Аляске. Канцлер намерен координировать действия с главами нескольких государств и правительств по поводу возможных мирных переговоров. По данным BILD, саммит, по сути, призван послать сигнал — Европа едина и поддерживает Зеленского.

По данным медиа, Мерца сосредоточится на возможных последствиях встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского тирана Владимира Путина. Есть подозрения, добавляют авторы, что канцлер хочет помешать Трампу заключить сомнительное соглашение, которое в конечном итоге нанесет ущерб Украине и Европе.

Предварительно запланировано проведение видеоконференции с участием Трампа, Зеленского и глав европейских правительств в несколько раундов. В ходе обсуждения будут рассмотрены меры по реагированию на территориальные претензии России и возможные меры безопасности.