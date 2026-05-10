"Надо заканчивать войну": Зеленский прокомментировал возможную встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что давно готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, осталось выбрать формат этого саммита.

Такие он прокомментировал в своем обращении в воскресенье, 10 мая, недавнее заявление кремлевского диктатора относительно возможной встречи лидеров на территории третьей страны.

«Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам — немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, — то надо находить формат», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент намекнул, что встреча лидеров РФ и Украины будет означать завершение войны.

«Надо заканчивать эту войну — и надежно гарантировать безопасность», — добавил он.

Напомним, накануне, 9 мая, российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление о возможности прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Кремля, он готов к встрече не только в Москве, но и на территории третьей страны.

Встреча Путина и Зеленского — что известно

В Кремле неоднократно «назначали» украинскому президенту встречу с Путиным в Москве. Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отверг такую идею и вместо этого пригласил российского диктатора в Киев.

Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого свои условия.

Помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в субботу, 9 мая, нагло заявил, что Путин якобы «готов принять» Зеленского в Москве.

В Офисе президента Украины отрицают возможность встречи Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

