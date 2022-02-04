"Нагнетание международного милитаристского ужаса": МИД РФ назвал "обреченным" союз Украины, Британии и Польши

По словам Захаровой, "раскол Европы каким-то тройным союзом" внушает исторические ассоциации.

Исторический опыт показывает, что союз Украины, Великобритании и Польши обречен.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, 4 февраля, пишет "Корреспондент".

"Любые альянсы против кого-то — они обречены не потому, что нам так хочется, потому что есть логика, потому что есть исторический опыт противостоять действительно в международно-правовом формате реальной агрессии, объединяться для того, чтобы не допустить или противодействовать новым вызовам и угрозам – это нормально, а создавать некоторые блоки, союзы, такие стайки сбивать и сбиваться в эти стайки для того, чтобы дружить против кого-то, не имея для этого оснований – ну, это по меньшей мере глупо, я уже не говорю о том, что это все противоречит, опять же, взятым на себя международно-правовым обязательствам", — сказала Захарова.

По ее словам, "нагнетание международного милитаристского ужаса" и "раскол Европы каким-то тройным союзом" навеивает исторические ассоциации, которые не идут на пользу странам, решившим создать альянс.

"Эти эксперименты не должны повторяться, и как бы они ни фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна – провокация", — подчеркнула дипломат.

Напомним:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией – это "хорошая площадка по вопросам безопасности и торговли".

Великобритания, Польша и Украина планируют создать альянс для противодействия угрозам | Новости мира

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