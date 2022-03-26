Нагорный Карабах ввел военное положение: Россия уже отреагировала

РФ обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике было введено военное положение на фоне нового напряжения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом пишет "Интерфакс".

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного военного положения. Так, ограничено право на свободу собраний, забастовок, а также запрещена работа ряда организаций.

В то же время Минобороны РФ обвинило Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху. Азербайджанские военные якобы вошли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии непризнанной республики.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры по урегулированию ситуации и возвращению войск в первоначальное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", — добавили в российском Минобороны.

В свою очередь азербайджанские военные заявили, что бойцы непризнанной республики пытались совершить диверсию против армии Азербайджана. Инцидент с обстрелом подразделений врага там был опровергнут.

Напомним, 25 марта в Армении заявили, что Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района, и ситуация в непризнанной республике остается напряженной.