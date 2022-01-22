Наговорил на международный скандал: командующий ВМС Германии извинился за высказывания о Крыме

Наговорил на международный скандал: командующий ВМС Германии извинился за высказывания о Крыме

Шенбах заявил, что Крым является "потерянным для Украины" и оккупация полуострова препятствует членству Украины в НАТО.

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах извинился за свои высказывания. Ранее он, в частности, заявил, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины.

"Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии содержали мое личное мнение на тот момент. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии. Неосторожно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", — написал глава ВМС в Twitter, однако не уточнил, за какие именно свои слова извинился.

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Напомним, на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым является "потерянным для Украины" и оккупация полуострова препятствует членству Украины в НАТО.

"Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы", — заявил Шенбах.

Он также добавил, что Грузия якобы готова к членству в НАТО, однако этот шаг "нелогичен".

МИД Украины в своем заявлении требовало объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха об "потерянном Крыме, который никогда не вернется".

А затем из-за скандальных заявлений Шенбаха МИД Украины вызвал на разговор посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

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