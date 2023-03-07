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Награда за информацию о расстрелянном герое и проверка навыков украинских пилотов в США: главные новости ночи 7 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1175
Время на прочтение
1 мин
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Награда за информацию о расстрелянном герое и проверка навыков украинских пилотов в США: главные новости ночи 7 марта 2023 года

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 7 марта 2023 года:

  • Хештег #Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter Читать далее –>
  • "Выражение несокрушимости народа": "Слуга народа" будет просить Зеленского о присвоении расстрелянному воину Героя Украины Читать далее –>
  • Маси Найем предложил финансовое вознаграждение за имя расстрелянного воина, чтобы почтить его память Читать далее –>
  • В США проверяют навыки украинских пилотов для вероятной учебы на F-16 — CNN Читать далее –>
  • Парамедик "Тайра" получит премию Госдепа США для женщин Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1175
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