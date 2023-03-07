Награда за информацию о расстрелянном герое и проверка навыков украинских пилотов в США: главные новости ночи 7 марта 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 марта 2023 года:
- Хештег #Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter Читать далее –>
- "Выражение несокрушимости народа": "Слуга народа" будет просить Зеленского о присвоении расстрелянному воину Героя Украины Читать далее –>
- Маси Найем предложил финансовое вознаграждение за имя расстрелянного воина, чтобы почтить его память Читать далее –>
- В США проверяют навыки украинских пилотов для вероятной учебы на F-16 — CNN Читать далее –>
- Парамедик "Тайра" получит премию Госдепа США для женщин Читать далее –>
Читайте также: