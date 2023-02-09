Награждение Зеленского орденом Почетного легиона и заявления о поддержке Украины от европейских лидеров: главные новости ночи 9 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 февраля:
- Украина может рассчитывать на нас в построении мира – Макрон об участии Франции. Читать дальше –>
- Россия не должна выиграть эту войну – Шольц во время пресс-конференции с Зеленским. Читать дальше –>
- "В настоящее время у нас всех немного времени": Зеленский настаивает, что Франция и Германия использовали потенциал game changers. Читать дальше –>
- "За твое мужество и преданность": Макрон наградил Зеленского орденом Почётного легиона. Читать дальше –>
- "Мы вернем Европе уверенный мир": Зеленский призвал предоставить Украине дальнобойное оружие, самолеты, танки ради победы Читать далее –>
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