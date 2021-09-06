"Находят отговорки": Кулеба прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней", — заявил украинский министр иностранных дел.
Украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер".
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", — сказал Кулеба.
Напомним, что ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. Он заявил, что подготовка встречи останавливает то, что Зеленский хочет обсуждать вопрос Крыма.
Ранее президент России Владимир Путин исключил возможность обсуждения российского проекта "Северного потока-2" в рамках "нормандского формата", что ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщалось, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут произойти и на Донбассе. Впоследствии Владимир Зеленский предложил как место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — Ватикан. По мнению Зеленского, встреча обязательно состоится, ведь без нее достичь мира на Донбассе невозможно.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.
Однако в Кремле, хотя и поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским коллегой, но заявляют, что на встрече российская сторона не намерена обсуждать Донбасс, диалог должен касаться вопросов "исключительно двусторонних отношений".