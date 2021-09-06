"Находят отговорки": Кулеба прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней", — заявил украинский министр иностранных дел.

Украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер".

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", — сказал Кулеба.

Напомним, что ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. Он заявил, что подготовка встречи останавливает то, что Зеленский хочет обсуждать вопрос Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин исключил возможность обсуждения российского проекта "Северного потока-2" в рамках "нормандского формата", что ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут произойти и на Донбассе. Впоследствии Владимир Зеленский предложил как место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — Ватикан. По мнению Зеленского, встреча обязательно состоится, ведь без нее достичь мира на Донбассе невозможно.

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

Однако в Кремле, хотя и поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским коллегой, но заявляют, что на встрече российская сторона не намерена обсуждать Донбасс, диалог должен касаться вопросов "исключительно двусторонних отношений".

О чем идет речь в книге диктатора Владимира Путина о едином народе — "Секретные материалы"

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