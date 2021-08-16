"Находится на распутье": главы МИД стран ЕС проведут срочную видеоконференцию насчет Афганистана

По словам Борреля, Афганистан "находится на распутье".

Министры иностранных дел стран Европейского Союза во вторник, 17 августа, обсудят обострение в Афганистане, где власть захватила террористическая группировка "Талибан", а президент страны убежал. Министры проведут экстренные переговоры в формате видеоконференции.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель в Twitter.

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"После последних событий в Афганистане и интенсивных контактов с партнерами в течение последних дней и часов, я решил созвать внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС 17 августа в формате видеоконференции во второй половине дня для первой оценки", — заявил Боррель.

Он добавил, что Афганистан стоит на распутье, ведь сейчас безопасность и благосостояние ее граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой.

"В повестке дня — безопасность и благополучие его граждан, так же как и международная безопасность", — добавил он.

Как сообщалось, в аэропорту Кабула началась давка, потому что многие люди пытаются покинуть страну. Между тем СМИ сообщают о пяти погибших в аэропорту. По словам одного из свидетелей, точно не известно, как погибли люди — от выстрелов, или в большой пробке. Другой рассказал, что видел, как погибших несли к автомобилю.

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