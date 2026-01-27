- Дата публикации
Наибольшие потери со времен Второй мировой: NYT назвал количество погибших в Украине и РФ
По информации NYT, общие потери Украины и РФ могут достичь к 2 миллионам.
Количество российских окупантов и украинских защитников, погибших, раненых или пропавших без вести в течение почти четырех лет войны, к весне этой войны может достичь двух миллионов.
Об этом пишет The New York Times.
В исследовании, опубликованном во вторник Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, говорится, что почти 1,2 миллиона российских военнослужащих и около 600 000 украинских военнослужащих погибли, получили ранения или пропали без вести. Таким образом, общее количество потерь для обеих стран составит около 1,8 миллиона.
В издании напоминают, что в течение всей войны данные о потерях было трудно установить, поскольку Россия регулярно занижает количество своих погибших и раненых, а Украина не разглашает официальные данные. Исследование опиралось на оценки американского и британского правительств.
NYT отмечает, что последние данные о потерях появились после того, как переговоры между российскими, украинскими и американскими должностными лицами — первые между всеми тремя странами — завершились «на редкой положительной ноте».
Тем временем количество погибших продолжает расти. Центр в Вашингтоне оценивает количество погибших российских военных почти в 325 тысяч с момента приказа диктатора Путина о вторжении в феврале 2022 года.
«Ни одно большое государство не подверглось даже близкому количеству жертв или смертей со времен Второй мировой войны», — говорится в исследовании.
Только в 2025 году было зафиксировано около 415 000 смертей и ранений среди россиян, в среднем почти 35 000 в месяц. На прошлой неделе президент Трамп заявил, что в Украине ежемесячно гибнет около 26 000 солдат.
Кроме того, около 15 000 северокорейских военных воевали бок о бок с россиянами, преимущественно в Курской области России после того, как Украина захватила там территорию. По словам представителей южнокорейской разведки и аналитиков, считается, что, по меньшей мере, сотни северокорейских военных погибли.
Потери Украины
По оценкам исследования, с начала полномасштабной войны погибли от 100 000 до 140 000 украинских военнослужащих.
«Потери россиян на поле боя почти втрое превышают украинцев, но у России больше населения, из которого может пополнить свои ряды. Украина теряет большую часть своей меньшей армии», — пишут в New York Times.
Заметим, что данные о потерях Сил обороны неофициальны и не подтверждены Генштабом ВСУ или Минобороны.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что за первую половину 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.
Напомним, австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади, комментируя потери Украины и РФ, процитировал известную пословицу: «Пока толстяк похудеет, худой умрет».