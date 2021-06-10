Накануне саммита НАТО Зеленский и Столтенберг провели телефонный разговор

Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания", — говорится в сообщении.

Также президент Украины поблагодарил генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Он отдельно подчеркнул важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики "открытых дверей" Альянса и действия решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны", — сообщает пресс-служба главы государства.

Также Владимир Зеленский сообщил Йенсу Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ.

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