Штрафы для уклонистов: Рада проголосовала за законопроект в целом

Заметим, что из законопроекта убрали норму о возможности заключения уклонистов.
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №10379, предусматривающий увеличение штрафов для нарушителей закона о мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент проголосовал в целом #10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. За – 256", – проинформировал депутат.
Он отметил, что в документ были внесены все изменения об "смягчениях", которые обещал комитет. Многие негативные нормы из законопроекта убрали.
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Напомним, 10 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за нарушение мобилизации.
Размеры штрафов за нарушение мобилизации
В соответствии с поправками, которые Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел до второго чтения, за нарушение правил военного учета (статья 210) предусмотрен штраф:
- от 3400 до 5100 грн,
- за повторное нарушение или в особый период – от 17000 до 25500 грн.
За нарушение закона о мобилизации в мирное время (статья 210-1):
- штрафы от 5100 до 8500 грн для граждан,
- штрафы от 17000 до 34000 грн для должностных и юридических лиц.
За нарушение закона мобилизацию в военное время:
- штрафы от 17 000 до 25 500 грн для граждан,
- штрафы от 34 000 до 59 500 грн. для должностных и юридических лиц.
Заметим, что из законопроекта убрали норму о возможности заключения уклонистов.
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