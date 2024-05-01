Наказание за нарушение мобилизации: в Раде рассмотрели поправки к законопроекту

В Раде напомнили, что убрали из законопроекта норму о заключении и уменьшили предлагаемые правительством штрафы в 200 тыс. грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел поправки ко второму чтению к законопроекту №10379 об ответственности за нарушение закона о мобилизации.

Об этом член правоохранительного комитета нардеп Максим Бужанский сообщил в Сети 1 мая.

Комитет оставил суммы штрафов за нарушение военного учета и мобилизации на прежнем уровне — как рекомендовал еще до первого чтения. Исключение – верхний порог по статье 210 и 210-1, где предусматривается штраф в размере 25 500 грн.

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Таким образом, за нарушение правил военного учета (статья 210):

штраф от 3400 до 5100 грн,

за повторное нарушение или в особый период – от 17000 до 25500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время (статья 210-1):

штрафы от 5100 до 8500 грн для граждан,

штрафы от 17000 до 34000 грн для должностных и юридических лиц.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время:

штрафы от 17 000 до 25 500 грн для граждан,

штрафы от 34 000 до 59 500 грн. для должностных и юридических лиц.

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Бужанский отметил, что административный штраф будет налагаться в течение года, но не позднее трех месяцев с момента выявления правонарушения.

"Добавили три режима — правонарушение, повторное правонарушение и правонарушение во время действия режима военного положения", — сообщил нардеп.

Он также указал на важное уточнение: статьи 210 и 210-1 не применяются к тем данным о призывнике, которые ТЦК может получить путем доступа к открытым для него государственным реестрам.

"Напомню, Кабмин предлагал несколько лет тюрьмы и штрафы в 200 тысяч. Комитет тюрьму исключил, штрафы снизил", — подчеркнул Бужанский.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения (мобилизации) и внесение соответствующих изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс.

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