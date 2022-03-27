Наказание за обнародование фото и видео с мест вражеских обстрелов: что "говорит" Уголовный кодекс Украины

Наказание за обнародование фото и видео с мест вражеских обстрелов: что "говорит" Уголовный кодекс Украины

Никакая сенсация не стоит человеческих жизней.

Обнародование фото и видео с мест вражеских обстрелов могут квалифицироваться по Уголовному кодексу Украины как шпионаж (для работников иностранных СМИ – ред.) или государственная измена (для украинских журналистов – ред.).

Об этом заявила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская, комментируя ракетные обстрелы Львова, — пишет Укринформ.

"Ваша информация может подпадать под 114 статью как шпионаж, а для украинских журналистов — под 111 как государственная измена, ведь происходит ее передача врагу", — отметила она.

Яворская подчеркнула, что транслируя информацию о том, откуда летят снаряды и куда они попадают, журналисты невольно помогают врагу скорректировать огонь.

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"У нас есть мирное население, у нас могут погибнуть люди от ваших публикаций и прямых эфиров. Вы корректируете огонь врага. Не допустите смерти мирного населения", — призвала Яворская.

"Передайте эту информацию журналистам, блогерам и общественным активистам, которые ведут прямые трансляции или распространяют данные, фото и видео атак на Львовщине до того, как об этом сообщили официальные источники. Публикация информации, где пролетела ракета, куда попала, вблизи чего произошел взрыв до окончания тревоги и официального сообщения от ЛОВА может привести к тому, что враг нанесет более точный удар и пострадают мирные жители и распространившие информацию. Также обращаюсь к нашим землякам, которые работают переводчиками или фиксерами иностранных журналистов: донесите, пожалуйста, до них мою просьбу", — подчеркнул председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Ни сенсация не стоит человеческих жизней", — добавил он.

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