Наклейки "Россия - не мой враг": в СНБО объяснили, как Москва маскируется под "миротворца" в Европе

Пропагандистские наклейки

Россия запустила в Европе пропагандистскую кампанию «Россия — не мой враг». Наклейки с лозунгом появились в Румынии, Франции и Италии.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

«Россия запустила в Европе пропагандистскую кампанию „Россия — не мой враг“, которая добралась до Румынии. В городах появляются наклейки с этим месседжем, являющимся частью гибридной кампании Кремля для создания иллюзии „мирного партнерства“. С помощью этих инструментов влияния Россия пытается изобразить себя как миротворца, нивелировать собственные преступления и посеять раздор в европейских обществах», — говорится в сообщении.

Подобные акции уже фиксировались во Франции и Италии, в частности, через пророссийские организации.

В ЦПД отметили, что цель кампании — подорвать веру граждан в верховенство права и демократические институты своих стран, посеять сомнения в правильности евроатлантического выбора и дискредитировать поддержку Украины.

Российские пропагандистские наклейки / © Telegram / Центр противодействия дезинформации

