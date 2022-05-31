"Наконец-то имеем конкретику": Зеленский — о шестом пакете санкций против РФ

Президент заверил, что это не последние ограничения против РФ и как только заработает шестой пакет, начнется подготовка к седьмому.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал шестой пакет санкций Евросоюза против страны-агрессора.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 31 мая.

"Наконец-то имеем конкретику относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил европейские страны, которые согласились на значительное ограничение импорта нефти из России. Он подчеркнул, что результат такого решения – минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора.

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"Но важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически", – отметил глава государства.

Также Зеленский ожидает отключения одного из крупнейших российских банков — "Сбербанка" — от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета, прекращения вещания российских дезинформационных каналов в Европе и новые персональные санкции.

Президент заверил, что это не последние ограничения против РФ и как только заработает шестой пакет, начнется подготовка к седьмому.

"В конце концов, не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом", — подытожил он.

Напомним, Шарль Мишель рассказал, когда ЕС введет шестой пакет санкций против России.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Словакии.

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